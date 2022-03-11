Украинская певица и бывшая «холостячка» Злата Огневич впечатлилась поступком своего коллеги по сцене Макса Барских и указала на важный нюанс.

Как пишет Politeka.net, в своих Сториз Огневич отреагировала на решение Барских, который накануне объявил, что полностью запрещает использовать свою музыку в России, а также решил не возвращать россиянам деньги за билеты на сорванный концерт, передав средства на помощь Украине.

Огневич обратила внимание на то, что такое решение было артисту совсем невыгодно с экономической точки зрения.

«Я могу только представить сумму роялти, которой Макс лишится. Но! В этом мире есть ценности, дороже денег. Это сильно! Интересно, как поступят другие. Понимаю, что выбор – он лишь выбор одного человека. Но все же», - написала Огневич.

Позже она поделилась еще и видео, на котором высказала свои эмоции от поступка Барских.

«Я до глубины поражена поступком Макса Барских! Огромное уважение…Артист уровня Макса Барских – а он топовый артист – это десятки тысяч долларов», - пояснила Огневич.

Она считает, что такой поступок певца в очередной раз напомнит всем, что в этом мире есть ценности гораздо важнее денег.

«Человеческие жизни – вот, что ценно. И осознание того, что зло в конечном итоге будет наказано!», - напомнила всем Огневич.

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