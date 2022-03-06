Как пишет Politeka.net, Злата Огневич в шоу "Холостячка" запомнилась многим тем, что хотела найти своего избранника на проекте. Вопреки критике всех поклонников, она выбрала участника, которого не хотели даже видеть в финалистах. После сама девушка пожалела - ее бросили на пороге квартиры через месяц после отношений.

Сейчас Злата всячески пытается помочь семьи, помогает ВСУ, поддерживает публику и показывает много информации. Переключившись в тему помощи, артистка рассказала, что сейчас опасность могут представлять даже люди, на которых сложно подумать.

«Тема диверсантов! Лучше перестраховаться, чем недосмотреть. Будьте внимательны! Люди могут не казаться подозрительными, но именно такими они и должны быть, на тех, на кого не подумаешь даже.

Они жили тут около года. Но все равно – они чужаки и чисто на подсознательном уровне вы можете это почувствовать. По их манере говорить, по поведению. Будьте внимательны!» - Огневич рассказала также, что эти люди останавливались тут для того, чтоб потом корректировать огонь, рассказывать о позициях ВСУ И многое другое.

Отметим, Украина защищается от российской оккупации 11-й день. Леся Никитюк, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе за независимость. Звезда в своем блоге в инстаграм опубликовала фотографию своей мамы, показав, как ей приходится отмечать день рождения в убежище.

На кадрах видно как Екатерина Петровна сидит в убежище. На руках мама Никитюк держит собачку породы вест-хайленд-уайт-терьер.

Напомним, белорусский десантник перешел на сторону Украины и сдал важную информацию: "Не хочет воевать с нами"

Как сообщала Politeka, российских оккупантов загнали в болота под Киевом: "Уже догоняет наша артиллерия и авиация"

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