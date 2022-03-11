Як пише Politeka.net, старша дочка знаменитої української співачки Олі Полякової вирішила звернутися до аудиторії із закликом про допомогу. Як виявилося, дівчина розшукує дві зниклі сім'ї, які евакуювалися, але не дісталися до місця призначення, зв'язку з ними немає.

"Хлопці, дуже потрібна допомога! З Сухолуччя евакуювали дві сім'ї човном. Вони так і не допливли ... може їх прибило в найближчі села? Велике прохання, якщо у кого є якась інформація, напишіть мені.

Сім'ї ( мама + тато + дочка 20 років), а також (мама і + 4-річна дитина " - повідомила Маша Полякова в Instagram із закликом про допомогу.

Раньше Полякова показала результат бомбардування в Маріуполі і розповіла, що чекає росіян.

"Маріуполь….Росія розбомбила пологовий будинок..., люди і діти під завалами... у своїх колег я читаю стогони про те, що росіян булят по всьому світу!!!! Але ж у більшості росіяни підтримують цю війну. Вони виправдовують вбивства, кажуть дурниці про превентивність військового вторгнення в незалежну державу! Тоді вони повинні розуміти, що світ буде відвертатися, що вони стануть нерукопожатнимі на довгі десятиліття.....",- написала Оля.

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