Как пишет Politeka.net, старшая дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой решила обратиться к аудитории с призывом о помощи. Как оказалось, девушка разыскивает две пропавшие семьи, которые эвакуировались, но не добрались до места назначения, связи с ними нет.

«Ребята, очень нужна помощь! С Сухолучья эвакуировали две семьи лодкой. Они так и не доплыли… Может их прибило в ближайшие села? Большая просьба, если у кого есть какая-то информация, напишите мне.

Семьи (мама + папа + дочь 20 лет), а также (мама и + 4-летний ребенок» - сообщила Маша Полякова в Инстаграм с призывом о помощи.

Ранее Полякова показала результат бомбежки в Мариуполе и рассказала, что ждет россиян.

"Мариуполь….Россия разбомбила роддом…, люди и дети под завалами… У своих коллег я читаю стенания о том, что россиян буллят по всему миру!!!! Но ведь в большинстве россияне поддерживают эту войну. Они оправдывают убийства, говорят глупости о превентивности военного вторжения в независимое государство! Тогда они должны понимать, что мир будет отворачиваться, что они станут нерукопожатными на долгие десятилетия…..", - написала Оля.

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