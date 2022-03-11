Как пишет Politeka.net, старшая дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой решила обратиться к аудитории с призывом о помощи. Как оказалось, девушка разыскивает две пропавшие семьи, которые эвакуировались, но не добрались до места назначения, связи с ними нет.
«Ребята, очень нужна помощь! С Сухолучья эвакуировали две семьи лодкой. Они так и не доплыли… Может их прибило в ближайшие села? Большая просьба, если у кого есть какая-то информация, напишите мне.
Семьи (мама + папа + дочь 20 лет), а также (мама и + 4-летний ребенок» - сообщила Маша Полякова в Инстаграм с призывом о помощи.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Андрей Данилко публично поставил на место нахалку: "Ариночка, лучше бы ваш папа..."
В МВД рассказали, как оккупанты плачут в трубку своим мамам: "Вот сейчас они поняли..."
"Желали пройти маршем по Крещатику": украинцы довели российских захватчиков до отчаяния
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
Ранее Полякова показала результат бомбежки в Мариуполе и рассказала, что ждет россиян.
"Мариуполь….Россия разбомбила роддом…, люди и дети под завалами… У своих коллег я читаю стенания о том, что россиян буллят по всему миру!!!! Но ведь в большинстве россияне поддерживают эту войну. Они оправдывают убийства, говорят глупости о превентивности военного вторжения в независимое государство! Тогда они должны понимать, что мир будет отворачиваться, что они станут нерукопожатными на долгие десятилетия…..", - написала Оля.
Напомним, победитель "Холостячки" Задворный показал, как помогает украинцам в это тяжелое время
Также Politeka сообщала, что Осадчая рассказала, почему украинцами уже можно гордиться
А еще Politeka писала, что Сумская напомнила украинцам о важной дате, видео