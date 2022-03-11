Екс-чоловік Лорак чітко висловив свою позицію у зв'язку з останніми подіями в Україні.

Як відомо, Лорак є популярною співачкою, яка поїхала жити заради слави в РФ, відмовилася практично виступати в Україні і відмовилася коментувати напад військ РФ з України.

На відміну від екс-дружини Лорак, Мурат Налчаджиоглу висловив свою позицію чітко і намагається підтримати українців, допомагає друзям і сам екстрено виїжджав з Києва з новою нареченою і її дитиною.

"Останні 11 днів ми всі разом їмо, не спимо, читаємо новини, молимося за Україну! Кордон України, Румунія, Туреччина, Болгарія. Зараз вони в Польщі, мій хороший друг подбає про дітей скоро в Іспанії. Але ми хочемо повернутися у вільну Україну! Ніколи не здавайся!"- пише під кадрами Мурат.

На шостий день війни в Україні, куди президент Росії Путін направив свої війська, Лорак зробила публікацію і звернулася до фанатів.

"Мої улюблені брати і сестри! В Україні йде війна! Війна Вбивча і руйнівна, кожен день гинуть мирні люди і що найстрашніше-діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців. Моє серце зараз з кожним з тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну!", - написавши Лорак.

У мережі засудили поведінку запроданки, яка навіть не написала, що це войка РФ вторглися в Україну.

Нагадавши, Олег Винник звернувся до російських і білоруських матерів.

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