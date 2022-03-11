Экс-муж Лорак четко выразил свою позицию в связи с последними событиями в Украине.

Как известно, Лорак является популярной певицей, которая уехала жить ради славы в РФ, отказалась практически выступать в Украине и отказалась комментировать нападение войск РФ награждан из Украины.

В отличие от экс-жены Лорак, Мурат Налчаджиоглу выразил свою позицию четко и старается поддержать украинцев, помогает друзьям и сам экстренно выезжал из Киева с новой невестой и ее ребенком.

«Последние 11 дней мы все вместе едим, не спим, читаем новости, молимся за Украину! Граница Украины, Румыния, Турция, Болгария. Сейчас они в Польше, мой хороший друг позаботится о детях скоро в Испании. Но мы хотим вернуться в свободную Украину! Никогда не сдавайся!» - пишет под кадрами Мурат.

На шестой день войны в Украине, куда президент России Путин направил свои войска, Лорак сделала публикацию и обратилась к фанатами.

"Мои любимые братья и сёстры! В Украине идет ВОЙНА! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное - дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну!", - написала Лорак.

В сети засудили поведение запроданки, которая даже не написала, что это войка РФ вторглись в Украину.

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