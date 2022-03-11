Телеведуча вирішила показати уривок з інтерв'ю з російськими полоненими, які розповіли, як їх кинули свої ж.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна люто захищає свою позицію і підтримує українців у нелегкий час. Артистка не відмовчується, надає всяку допомогу і закликає інших зірок бути активними, не приховувати правду від світу, що відбувається в Україні не повинно бути приховано.

"Раз вже ви, російські пропагандисти, не знаючи, з чого куховарити ваші брехливі шоу, пасетеся в моїх соцмережах, то давайте, покажіть цю прес-конференцію полонених, ваших солдатів! Хоча б їх дружини побачать, що вони живі і якась буде від вас, лицедіїв, користь!"- пише Єфросиніна.

У мережі також підтримують позицію телеведучої:

"Маша, спасибі❤️; який же це...! Завойовувати вони йшли!!! Немає і ніколи не буде виправдання цьому вчинку. Україна переможе ❤️ слава ЗСУ! Слава Україні!; В очі ніхто не дивиться; Я б їх Пі * арасов сам би застрелив всіх 😢; Картина " всі полонені мовчать..."; Навіть якщо один з мільйона прозріє - це буде маленька перемога; Маш, щиро вдячний за вашу працю на інформаційному фронті; до росіян це не дійде, більшість з них розучилися тверезо мислити і аналізувати».

Раніше телеведуча закликала врятувати дітей: "Врятуйте наших дітей, не забирайте їх майбутнє!» - писати Єфросиніна під кадрами.

Спеціальний ролик з дітьми і військові кадри спровокували в мережі бурхливі обговорення, багато хто також проти пасивності Альянсу і відкрито висловлюють своє невдоволення.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк звернулася до українських жінок:"вже не існує такого поняття як слабка стать".

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова з букетом в руках привітала з 8 березня з укриття:"ми повинні залишатися сильними".