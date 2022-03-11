Телеведущая решила показать отрывок из интервью с русскими пленными, которые рассказали, как их бросили свои же.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина яростно защищает свою позицию и поддерживает украинцев в нелегкое время. Артистка не отмалчивается, оказывает всякую помощь и призывает других звезд быть активными, не скрывать правду от мира, происходящее в Украине не должно быть скрыто.

«Раз уж вы, русские пропагандисты, не зная, из чего стряпать ваши лживые шоу, пасетесь в моих соцсетях, то давайте, покажите эту пресс-конференцию пленных, ваших солдат! Хотя бы их жены увидят, что они живы и какая-то будет от вас, лицедеев, польза!» - пишет Ефросинина.

В сети также поддерживают позицию телеведущей:

«Маша, спасибо❤️; Какой же это…! Завоевывать они шли!!! Нет и никогда не будет оправдания этому поступку. Украина победит ❤️ слава ВСУ! Слава Украине!; В глаза никто не смотрит; Я бы их пи*арасов сам бы застрелил всех 😢; Картина "Все пленные молчат..."; Даже если один из миллиона прозреет - это будет маленькая победа; Маш, искренне благодарный за ваш труд на информационном фронте; До россиян это не дойдёт, большинство из них разучились трезво мыслить и анализировать».

Ранее телеведущая призвала спасти детей: «Спасите наших детей, не забирайте их будущее!» - пишет Ефросинина под кадрами.

Специальный ролик с детьми и военные кадры спровоцировали в сети бурные обсуждения, многие также против пассивности альянса и открыто выражают свое недовольство.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".