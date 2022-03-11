Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - популярна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Також знаменитість активно веде блог, а зараз допомагає українцям, займаючись волонтерством. Нікітюк вирішила опублікувати новий пост в Instagram, де колку пожартувала над Росією, розсмішивши українців.

У новій публікації Леся висміяла нові і нові версії, за якими звинувачують Україну. Нікітюк зазначила, що скоро будуть замішані і інопланетяни.

Фанати подивилися публікацію сотні тисяч разів і написали коментарі:

"Господи що вони курять ?", "Інфа сотка", "дебілізму немає кінця і краю", "Леся, вогонь", "які вони тупі", "це буде не дивно від них таке почути", "це точно", "Боже, збережи Україну", "Ага, тут всі масони сидять", "о, таке в їхньому стилі, що-що, а придумувати маячню вони вміють".

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