Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая во время войны осталась в Киеве и помогает украинцам, сейчас очень сложный период и все граждане нашей страны все еще верят в то, что небо над Украиной будет закрыто.

«Обычно я бы не стала публиковать такое видео, стараясь не задеть чувствительных людей, особенно детей. Но я не могу жалеть всех, потому что НАШИ дети это видят своими глазами и чувствуют своей кожей. Не знаю, поможет ли это, но пока наши дети не перестанут страдать, мы будем пытаться:

Европейцы и американцы, нам нужна помощь ваших лидеров! Закройте небо! Спасите демократический мир! Спасите жизни невинных украинцев от российских бомб! Если небо над Украиной не закроется сейчас, то очень скоро оно закроется над всей Планетой!» - пишет Никитюк под специальным видео.

Накануне, 8 марта, охваченную войной Украину потрясла новая трагедия. В Николаевской области на Кировоградской трассе Н-14 российские оккупанты расстреляли микроавтобус, который перевозил воспитательниц детского дома.

Автобус был маркирован знаками Красного Креста. В нем находились женщины, которые должны были сменить своих коллег в детском доме.

Напомним, Дантес решил отращивать волосы и показал, как выглядит сейчас.

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