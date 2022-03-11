Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - популярная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Также знаменитость активно ведет блог, а сейчас помогает украинцам, занимаясь волонтерством. Никитюк решила опубликовать новый пост в Инстаграм, где колку подшутила над Россией, рассмешив украинцев.

В новой публикации Леся высмеяла новые и новые версии, по которым обвиняют Украину. Никитюк отметила, что скоро будут замешаны и инопланетяне.

Фанаты посмотрели публикацию сотни тысяч раз и написали комментарии:

"Господи что они курят Lady Lee ?", "Инфа сотка", "Дебилизма нет конца и края", "Леся, огонь", "Какие они тупые", "Это будет не удивительно от них такое услышать", "Это точно", "Боже, сохрани Украину", "Ага, тут все масоны сидят", "О, такое в их стиле, что-что, а придумывать бред они умеют".

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