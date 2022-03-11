Боксер Володимир Кличко звернувся до росіян, записавши відеозвернення, яке опублікував брат Віталій у себе на сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, українці 16-ту добу захищають свою землю від військ Росії, які президент РФ Володимир Путін відправив окупаювати Україну 24 лютого. Володимир Кличко-легендарний український боксер-суперважкоатлет за версіями WBO, IBF, WBA. Знаменитість записав відеозвернення до росіян, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram брат Віталій Кличко, мер столиці України - Києва, яка зараз знаходиться під ударами російських окупаційних військ.





Володимир зазначив, що незважаючи на те, що маячня і трохи заяви росіян, що вони одне, а російська влада це інше. ЗІРКА звернувся до всіх жителів Росії, які здатні мислити.

"Це послання росіянам, Слухайте ті, хто здатний мислити або ще мислити. Імператорськими амбіціями вторгнення в Україну і варварством Вашої так званої армії ви посіяли ненависть на століття. І слова про те, що уряд нібито один, а російські громадяни це інше, це повна маячня і нісенітниця", - сказав на початку звернення Володимир.

"Мій брат Володимир Кличко звернувся до росіян: - це не ми прийшли на вашу землю! Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите і рівняєте з землею наші міста і будинки! Імперськими амбіціями, вторгненням в Україну і варварством Вашої так званої армії ви посіяли ненависть на віки", - написав Віталій.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Підтримую кожне слово! Смерть ворогам!", "Бог з Україною. Весь світ з Україною. Слава Україні. Ганьба Путіну!", "Героям слава"

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