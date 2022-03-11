Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - популярная рэп-исполнительница из Украины. Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным. В новой публикации звезда показала, чем отличаются россияне и украинцы.
"Пролистайте вправо и пишите свои варианты в комментариях – чем еще мы отличаемся", - предложила написать свои варианты артистка фанатам.
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Последнее прямо супер-класс", "А еще на трезубце написано слово "воля", "Замечательное сообщение, спасибо", "Слава Украине , Героям Слава, мы победим, нас не сломать, только вперед", "Шедеврально", "Их много, а мы могущественные", "На гербе Украины написана ВОЛЯ!", "Белорусы с вами всем сердцем", "У нас есть свое мнение, а у них только зомбоящик".
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