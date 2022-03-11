Українська співачка і колишня "Холостячка" Злата Огневич вирішила поспілкуватися з шанувальниками і з'ясувати обстановку на сьогоднішній день.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огневич вирішила поспілкуватися з шанувальниками і з'ясувати обстановку, яка панує в життях її аудиторії. Зараз співачка намагається допомогти країні як волонтер, як відома особистість і блогер.

"Розкажіть, де ви зараз 🙏 🏽 що відчуваєте? Ваша сім'я в безпеці? ❤️‍🩹

Мене періодично накриває хвиля відчаю, туги. Я приймаю ці емоції, не жену їх геть. Але потім кажу собі дуже багато мотиваційних слів, підбадьорюю сама себе і стає легше 🙌 🏾 Я точно знаю з власного досвіду, що я з усім впораюся, що б там не сталося. І я беззастережно вірю в нашу країну, ВСУ і людей, які стали одним цілим 🤍

Кожен день я бачу тисячі людських історій, вони розбивають моє серце! Вперше в житті я зраділа, що у мене немає дитини ... 😔 бо пережити ті страждання, які переживають наші матері зараз-це жахливо, це найстрашніше, що може статися! Бачити бездонні очі малюків, сповнені страхом, обіймати сина, дочку в ці безсонні ночі, на холодній підлозі, в підвалі.... 💔

Але ми з усім впораємося! І мами, і дітки! Я щодня прошу Всесвіт про це 🙏 🏽 🤍 🕊 " - пише Злато в мережі.

Раніше у своїх сторіз Огневич відреагувала на рішення Барських, який напередодні оголосив, що повністю забороняє використовувати свою музику в Росії, а також вирішив не повертати росіянам гроші за квитки на зірваний концерт, передавши кошти на допомогу Україні.

«Я можу тільки уявити суму роялті, якої Макс позбудеться. Але! У цьому світі є цінності, дорожче грошей. Це сильно! Цікаво, як вчинять інші. Розумію, що вибір – він лише вибір однієї людини. Але все ж», - написала Огневич.

Нагадавши, "холостячка" Огневич звернулася до ворожих військових з серйозними заявами.

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