Украинская певица и бывшая «Холостячка» Злата Огневич решила пообщаться с поклонниками и выяснить обстановку на сегодняшний день.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич решила пообщаться с поклонниками и выяснить обстановку, которая царит в жизнях ее аудитории. Сейчас певица старается помочь стране как волонтер, как известная личность и блогер.

«Расскажите, где Вы сейчас 🙏🏽 Что чувствуете? Ваша семья в безопасности? ❤️‍🩹

Меня периодически накрывает волна отчаяния, тоски. Я принимаю эти эмоции, не гоню их прочь. Но потом говорю себе очень много мотивационных слов, подбадриваю сама себя и становится легче 🙌🏾 Я точно знаю по собственному опыту, что я со всем справлюсь, что бы там ни произошло. И я безоговорочно верю в нашу страну, ВСУ и людей, ставших одним целым 🤍

Каждый день я вижу тысячи человеческих историй, они разбивают мое сердце! Впервые в жизни я обрадовалась, что у меня нет ребенка… 😔 Ибо пережить те страдания, которые переживают наши матери сейчас – это ужасно, это самое страшное, что может произойти! Видеть бездонные глаза малышей, исполненные страхом, обнимать сына, дочь в эти бессонные ночи, на холодном полу, в подвале…. 💔

Но мы со всем справимся! И мамы, и детки! Я ежедневно прошу Вселенную об этом 🙏🏽🤍🕊» - пишет Злата в сети.

Ранее в своих Сториз Огневич отреагировала на решение Барских, который накануне объявил, что полностью запрещает использовать свою музыку в России, а также решил не возвращать россиянам деньги за билеты на сорванный концерт, передав средства на помощь Украине.

«Я могу только представить сумму роялти, которой Макс лишится. Но! В этом мире есть ценности, дороже денег. Это сильно! Интересно, как поступят другие. Понимаю, что выбор – он лишь выбор одного человека. Но все же», - написала Огневич.

Напомним, "холостячка" Огневич обратилась ко вражеским военным с серьезными заявлениями.

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