Відомий тревел-блогер, екс-ведучий програми "Орел і решка" записав звернення до російської аудиторії, в якому розвінчав міфи пропаганди РФ. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

"Луганськ - це мій дім, який в 2014 році у мене забрали. У вас коли-небудь забирали дім? Уявіть, що місце, де ви ходили в школу, вчилися в інституті, працювали, проводили вечірки, опен-ейри, де було багато всього, що ви любили, за кілька тижнів перестало бути вашим. Поїхали майже всі друзі, майже всі, кого ти знав. Замість цього заїхали люди на військовій техніці. Після цього будь-який спогад про Луганськ, про Донбас, про його людей викликав у мене тільки біль», - зазначив блогер.

Також Птушкін прокоментував популярну тезу пропагандистів про»фашистів".

"Тут, напевно, саме час вам поставити питання про фашистів. Як Ви знаєте, я виходець з Донбасу, говорю і створюю контент російською мовою і з недавніх пір живу в центрі Києва. І за всі ці роки я жодного разу не зіткнувся з відкритою агресією на свою адресу. За 10 років життя в Києві, це я вам точно скажу, неонацистів набагато простіше бачити на федеральних каналах, ніж на вулицях столиці України», - заявив екс-ведучий " Орла і Решки»

Птушкін додав, що росіянам доведеться розплачуватися за цю війну.

"Що б вам не говорили ведучі з екранів телевізорів, ця війна для того, щоб ви боялися. Ця війна - для вас. Щоб вам ні з чим було порівнювати. Ціле покоління росіян, можливо, більше ніколи не вилетить з Росії. Ціле покоління росіян буде рости з клеймом цієї війни", - зазначив він.

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