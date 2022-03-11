Як пише Politeka.net, Оля Полякова-популярна українська співачка і Зірковий детектив шоу "Маска". Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділилася відео з Харкова.
"Дивись весь світ!!!! Це Харків!!!!",- написано було під кадрами.
Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:
"Моє рідненьке Місто", "мій улюблений Харків", "місто просто знищене" ," наш улюблений Харків, ми обов'язково переможемо"," це моє рідне місто, Боже, допоможи нам", " це частина центру міста-а такий весь центр! Мій салон знаходиться там", " немає слів. Одні сльози. Це дуже страшно","М'якше слів немає, моє улюблене місто, 12 років життя в самому зеленому і чистому місті України".
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