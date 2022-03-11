"Вперед на дно! Ви ізгої для всього світу вже на десятиліття!" - Макс Барських не став стримуватися під час звернення.

Як пише Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барськихдовгий час жив і працював в РФ. Але після напад країни-агресора на Україну молодий виконавець відмовився від усіх концертів, заробітку і контрактів з ворожою країною. Також він заборонив використовувати свою творчість.

Хвиля негативу з боку російських шанувальників, що ще недавно вихваляли співака, тут же з'явилася в Instagram, проте Барських відстоює свою позицію і говорить про напад відкрито. Українські шанувальники підтримують рішення співака і пишуть багато теплих побажань.

"Росія-країна ненависті, жорстокості, жадібності і злості. Я щиро шкодую що витрачав свій час на відвідування цієї території. Країна несе страждання іншим націям. Спостерігаю кожен день як ви захлинаєтеся у власній жовчі і кричите «Росія вперед». Це саме жалюгідне видовище. Росія Вперед на дно! Ви ізгої для всього світу вже на десятиліття!

І якщо ще вчора я співчував людям опинилися в пастці влади, то сьогодні, єдина порада для вас, виїхати з країни і спалити свій паспорт і сподіватися що ніхто, ніколи не дізнається що ви з Росії.

Дивлячись як ви стоїте в черзі в Макдональдс і Ікею говорить про те, що ви завжди будете підтримувати будь витівки диктатора і не діяти! Викликає сміх бачити "другу за потужністю армію світу" у своїй дії! Просто ганьба! Україна вже перемогла! Україна-назавжди! А Росію чекає Судний день, і він вже близький!» - написавши Панський у новому посту.

"Я офіційно забороняю використовувати мою музику на території РФ в будь-якому вигляді, всім радіостанціям, телеканалам, фільмам і серіалам де вона звучить в якості саундтреків! Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, що розв'язала війну в Україні! Я так само вилучаю весь каталог своїх пісень з цифрового простору РФ. Пропоную всім українським артистам зробити теж саме!",- раніше заявив Макс Барських.

Нагадавши, Макс Барських відповів, Чому не поверне гроші за скасовані концерти в Росії: "вони йдуть на...".

Як повідомляла Politeka, Барських новим відео зворушив навіть Нікітюк і Полякову: "у нас ще будуть мирні дні".

Також Politeka писала, що Макс Барських записав важливе звернення до росіян, повернувшись в Україну: "Росія, очнись!".