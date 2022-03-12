Відома телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла про те, як для неї почалася війна, і повідала про свою подругу, якій поки не може ніяк допомогти.

Як пише Politeka.net, з посиланням на видання "НВ", відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла, як для неї почалася війна і поділилася історією про свою подругу, яка опинилася в окупації під Києвом.

"24 лютого близько 6 ранку до мене додзвонилася подруга з Лос-Анджелеса. Зазвичай у мене тихий режим в телефоні з 23:00 до 9: 00, не можна додзвонитися. Але вона зробила купу спроб і одного разу пробилася. Каже:»Київ бомблять". Я відповідаю, що взагалі-то сплю, і вона вкрала мій шанс виспатися. У той момент я не усвідомлювала цю небезпеку.

Я відразу пішла до вікна - було тихо. Через годину побачила, як люди вискакують з речами. Потім побачила пробки під вікнами і черга на заправку. У подруг паніка і істерика, я всіх заспокоювала. Люди начебто очікували, але виявилися морально не готовими.

Я була дуже спокійна, вирішила, що не поїду з Києва. Розумію, що у мене занижений інстинкт самозбереження, мені не властива паніка або страх. Я не дуже тоді розуміла алгоритм своїх дій. У мене не було тривожної валізи. Але я пам'ятаю, що написала в робочий чат: "який у нас план? Коли мені бути на роботі?».

На каналі відразу було прийнято рішення про телемарфон. Спочатку ми тягнули це своїми зусиллями. Потім було прийнято створення Всеукраїнського телемарафону. Різні телеканали перестали бути конкурентами - ми стали бійцями єдиного інформаційного фронту.

Плакати-я не плакала. Але мене зараз чіпає єднання країни, єднання людей, єднання всього світу навколо нас. Як ми всі зараз-як один кулак. Я не пам'ятаю такого періоду часу.

Мене дуже зворушує, як люди в окупованих містах дають відсіч збройній армії. Такі моменти я сприймаю близько до серця. Звичайно, у нас всіх одна і та ж новинна стрічка. Ті ж зруйновані міста, ті самі вдалі українські спецоперації. Мене вражають деякі кадри. Але скоро емоційний підйом піде на спад. До цього додасться звикання, як ми звикли до війни на Донбасі. Але хотілося б, щоб це єднання залишилося у всіх нас на довгий період часу.

Перше, що я зроблю після війни, обійму всіх своїх рідних людей. Всі мої подруги зараз в різних країнах, нікого не залишилося в Києві. Одна подруга в жахливій ситуації, в окупації під Києвом, в Катюжанці. Серце рветься, не знаю, як їй допомогти. Але я хочу всіх об'єднати, влаштовувати велике свято, щоб ми могли відчути один одного. Цього зараз дуже не вистачає.

Нашій нації заважало, що кожен був сам за себе – це наша особливість. Мені подобається наше почуття єднання. Хочеться вірити, що ми витягли уроки з цієї реальної війни, яка до нас прийшла, і залишили це відчуття якомога довше після перемоги. Все інше, я точно знаю, ми відбудуємо, і буде навіть краще!",- поділилася Соломія Вітвіцька.

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