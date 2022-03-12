Знаменитый украинский футболист и бывший тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко очень переживает за своих родных.

Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко рассказал, что его мама и сестра сейчас находятся у себя дома в Киеве, пишет SkySports.

Обладатель "Золотого мяча" отметил, что пытался уговорить родных выехать, но сейчас это сложно сделать, даже если бы они согласились.

"Гуманитарные коридоры подверглись нападению со стороны российских солдат. Если бы моя мать и сестра попытались выехать, я думаю, это было бы более опасно для них", – сказал Шевченко.

Тем временем, родные знаменитого футболиста приняли в себя дома две семьи из Бучи, которые вынуждены были оставить свой город из-за постоянных обстрелов российских захватчиков.

"Боев было много. Моя мама и моя сестра приютили в своем доме в Киеве две семьи, которые были вынуждены бежать из соседнего города Буча – они были в ужасном состоянии. Они друзья моей сестры и пять дней жили под землей в подвале. В том районе были страшные бомбежки. Буча и близлежащие Ирпень и Гостомель – я хорошо знаю эти города. Они полностью разрушены. Построек не осталось», - отметил футболист.

Андрей Шевченко добавил, что когда был молодым игроком, ездил в Бучу тренироваться.

«Это ужасно», - сказал он о нынешней ситуации.

Напомним, Андрей Шевченко не смог сдержать слез в прямом эфире: "Это похоже на страшный сон..."

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