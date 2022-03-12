Известная телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о том, как для нее началась война, и поведала о своей подруге, которой пока не может никак помочь.

Как пишет Politeka.net, со ссылкой на издание "НВ", известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала, как для нее началась война и поделилась историей о своей подруге, которая оказалась в оккупации под Киевом.

"24 февраля около 6 утра до меня дозвонилась подруга из Лос-Анджелеса. Обычно у меня тихий режим в телефоне с 23:00 до 9:00, нельзя дозвониться. Но она сделала кучу попыток и однажды пробилась. Говорит: «Киев бомбят». Я отвечаю, что вообще-то сплю, и она украла мой шанс выспаться. В тот момент я не осознавала эту опасность.

Я сразу пошла к окну – было тихо. Через час увидела, как люди выскакивают с вещами. Затем увидела пробки под окнами и очередь на заправку. У подруг паника и истерика, я всех успокаивала. Люди вроде бы ожидали, но оказались морально не готовыми.

Я была очень спокойна, решила, что не уеду из Киева. Понимаю, что у меня занижен инстинкт самосохранения, мне не свойственна паника или страх. Я не очень тогда понимала алгоритм своих действий. У меня не было тревожного чемодана. Но я помню, что написала в рабочий чат: «Какой у нас план? Когда мне быть на работе?».

На канале сразу было принято решение о телемарфоне. Сначала мы тянули это своими усилиями. Затем было принято создание всеукраинского телемарафона. Разные телеканалы перестали быть конкурентами – мы стали бойцами единого информационного фронта.

Плакать – я не плакала. Но меня сейчас трогает единение страны, единение людей, единение всего мира вокруг нас. Как мы все сейчас – как один кулак. Я не помню такого периода времени.

Меня очень трогает, как люди в оккупированных городах дают отпор вооруженной армии. Такие моменты я воспринимаю близко к сердцу. Конечно, у нас всех одна и та же новостная лента. Те же разрушенные города, те самые удачные украинские спецоперации. Меня поражают некоторые кадры. Но скоро эмоциональный подъем пойдет на убыль. К этому добавится привыкание, как мы привыкли к войне на Донбассе. Но хотелось бы, чтобы это единение осталось у всех нас на долгий период времени.

Первое, что я сделаю после войны, обниму всех своих родных людей. Все мои подруги сейчас в разных странах, никого не осталось в Киеве. Одна подруга в ужасающей ситуации, в оккупации под Киевом, в Катюжанке. Сердце рвется, не знаю, как ей помочь. Но я хочу всех объединить, устраивать большой праздник, чтобы мы могли почувствовать друг друга. Этого сейчас очень не хватает.

Нашей нации мешало, что каждый был сам за себя – это наша особенность. Мне нравится наше чувство единения. Хочется верить, что мы извлекли уроки из этой реальной войны, которая к нам пришла, и оставили это ощущение как можно дольше после победы. Все остальное, я точно знаю, мы отстроим, и будет даже лучше!", - поделилась Соломия Витвицкая.

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