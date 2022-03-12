Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова вирішила згадати, яким було її життя з чоловіком до подій в рідній країні.

Як пише Politeka.net, багато артистів зі своїми сім'ями не стали залишати Україну після нападу окупантів. Вони намагаються бути поруч з близькими, родичами і часто говорять про проблеми публічно, закликаючи інших блогерів в Instagram не відмовчуватися.

В цей раз Катерина, дружина співака Віктора Павлика, вирішила показати кілька пам'ятних і теплих кадрів з їхнього життя. Фото були зроблені в різний час, але артист часто виступав в різних містах, в тому числі і на територіях до окупації.

Катерина показала, яким було їхнє життя до нападу окупантів, як вони колесили по країні, давали концерти, як Віктор Павлік спілкувався з фанатами і намагався підтримати аудиторію.

Раньше Катя Репяхова, Дружина Віктора Павлика, репостнула пост Маші Єфросиніної, яка висловилася про нове звірство російських військ.

"Нехай кожен, хто пише в коментарях "так вам і треба", запам'ятає назавжди: ви всі будете покарані - за плазування, за співучасть, за сліпоту і боягузтво, якими просякнута ваша гнила, залякана і байдужа маса…

МИ, УКРАЇНЦІ, вільна нація, ніколи не пробачимо вас! Жодної дитини! Жодної жертви, жодної сльозинки всіх, хто втрачає в ці хвилини рідних і близьких!",- написала Маша.

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