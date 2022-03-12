Даша вирішила не скромничати у виразах і показала на конкретному прикладі, що думає про росіян.

Як пише Politeka.net, переможниця одного з сезонів "Холостяка" Даша Квіткова вирішила висловитися з приводу своєї позиції і тих людей, які пишуть їй з РФ, помічаючи, що не зробили нічого поганого. Як відомо, Даша залишилася в Україні разом з чоловіком і дитиною, а також родичами.

Як і інші зірки, дівчина відмовляється залишати нашу країну і всіляко підтримує українців.

"За що ці санкції простим росіянам, ми ж нічого не зробили? Відповідь тим, хто в Росії сильно плачеться, що закривають Інстаграмм, стоїть в черзі в ІКЕА і намагається добути картоплю фрі. Не хочете приїхати до нас, на екскурсію?» - висловитися Даша.

"Ой як добре сказала👏 🏼 🙏 🏻; а за що нам війна, ми ж теж нічого?!; Мовчання-знак згоди😢; вони навіть вислухати не вміють... ; а за що весь цей жах звичайним українцям! Ми нікого не чіпали, жили спокійно і щасливо! 🥺 🥺 🥺 ; Ось саме, за те, що нічого не зробили!; Це " світова фінансова операція для порятунку російського насильства!!!"Тупі москалі, що ж ви не розумієте???; Їм ніколи не буде прощення! Ніколи! Нікому!!!! Навіть простим...... Нехай відчують всю нашу біль і втрати!!"- підтримали в мережі.

Раніше переможниця одного з сезонів "Холостяка" Даша Квіткова вирішила розповісти, як зараз проходять її будні, а також заговорила про серйозну травму свого чоловіка. Як відомо, Микита Добринін не залишився осторонь і також став на захист своєї Батьківщини, не бажаючи відсиджуватися вдома без діла.

"Микита поранив палець майже до кістки. Добре, що знайшли де зашити! Що щодо мене? Я тримаюся і Вам раджу. Дякую кожен день, коли ми відкриваємо очі і бачимо сім'ю. Найголовніше-це тримати себе в руках.

На 16 день війни ми перестали стрімголов бігти в притулок. Робимо все спокійно і зібрано. У нас притулок в будинку, дітки і ми спимо одягнені " - розповідає Даша.

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