Даша решила не скромничать в выражениях и показала на конкретном примере, что думает о россиянах.

Как пишет Politeka.net, победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова решила высказаться по поводу своей позиции и тех людей, которые пишут ей из РФ, подмечая, что не сделали ничего плохого. Как известно, Даша осталась в Украине вместе с мужем и ребенком, а также родственниками.

Как и другие звезды, девушка отказывается покидать нашу страну и всячески поддерживает украинцев.

«За что эти санкции простым россиянам, мы ведь ничего не сделали? Ответ тем, кто в России сильно плачется, что закрывают инстаграмм, стоит в очереди в Икеа и пытается добыть картошку фри. Не хотите приехать к нам, на экскурсию?» - высказалась Даша.

«Ой как хорошо сказала 👏🏼🙏🏻; А за что нам война, мы ведь тоже ничего?!; Молчание-знак согласия😢; Они даже выслушать не умеют…; А за что весь этот ужас обычным украинцам! Мы никого не трогали, жили спокойно и счастливо! 🥺🥺🥺; Вот именно, за то, что ничего не сделали!; Это «мировая финансовая операция для спасения русского насилия!!!» Тупые москали, что же вы не понимаете???; Им никогда не будет прощения! Никогда! Никому!!!! Даже простым...... Пусть почувствуют всю нашу боль и потери!!» - поддержали в сети.

Ранее победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова решила рассказать, как сейчас проходят ее будни, а также заговорила о серьезной травме своего мужа. Как известно, Никита Добрынин не остался в стороне и также стал на защиту своей родины, не желая отсиживаться дома без дела.

«Никита поранил палец почти до кости. Хорошо, что нашли где зашить! Что насчет меня? Я держусь и вам советую. Благодарю каждый день, когда мы открываем глаза и видим семью. Самое главное – это держать себя в руках.

На 16 день войны мы перестали сломя голову бежать в убежище. Делаем все спокойно и собрано. У нас убежище в доме, детки и мы спим одетые» - рассказывает Даша.

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