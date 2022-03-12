Як пише Politeka.net, Катерина Осадча продовжує надавати допомогу українцям і розповідає про те, як страждають маленькі діти в непростий для України час. Також Катерина ділиться в мережі різними кадрами і зауваженнями з інформацією про сиріт і загубилися.

"Увага, діти у Ворохті! Зараз в соцмережах поширюється інформація про дітей, які втратили батьків і переправлених у Ворохту. Усиновлення зараз заборонено законом, тому що це ставить під загрозу дітей під час війни.

Про тимчасову опіку розповім пізніше, намагаюся розібратися 🙏 🏻 багато небайдужих привезли продукти і речі, в цьому необхідності вже немає. Директор просить поки не привозити, ніде складати зараз список потрібних речей. Я опублікую його, як тільки він буде

Також санаторій надасть офіційні реквізити або офіційні дані довірених волонтерів. Поки всі гуляють по Інтернету реквізити-фейк, гроші поки не збирають, готують перелік що потрібно і тоді відкриють збір коштів, все це з Понеділка! Спасибі всім, хто відгукнувся 🙏 🏻 " - висловилася Катерина.

Раніше ми писали, дев'ятого березня шанують Тараса Григоровича Шевченка, який в цей день народився. Артистка також вирішила висловитися.

"Тарас Григорович, Ви б пишалися нашими воїнами, нашими людьми, що стоять за свою землю, ви б написали ще багато геніальних віршів про те, що відбувається зараз. Ми обіцяємо, що будемо стояти, адже це була ваша земля і це наша земля ✊ 🇺 🇦 " - пише Катерина.

Нагадавши, "Боже, яке скінчене": Гвоздьова з "Танців з зірками" посміялася над невіглаством Скабеевой, відео.

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