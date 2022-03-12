Как пишет Politeka.net, популярная хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева решила поддержать украинцев и опубликовала забавное видео, в котором потроллила путинскую пропагандистку Скабееву.

В ролике Илона стоит на кухне и что-то жарит на сковородке и в это время за кадром слышно голос путинской пропагандистки Скабеевой, которая объясняет россиянам, что "Паляниця" – это клубника.

На это Гвоздева отреагировала весьма забавно, она процитировала слова бабушки из вирусного видео в соцсетях: "Боже, какое конченное".

"Немного юмора для настроения. Всё будет Украина. Победа за нами", - подписала веселый ролик хореограф.

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