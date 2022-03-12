Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин рассказал о концертах в Киеве и Харькове, которые должны были состояться на этой неделе.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин, который родом из Харькова, вышел на связь с поклонниками в Instagram. В своем посте артист рассказал о концертах, которые в эти дни должны были состояться в Киеве и Харькове.

"Сейчас о таких вещах даже говорить стыдно. Еще только месяц назад в этом был какой-то смысл и это было важно, а теперь нет. Если честно, совсем не важно. И это нормально. У каждого из нас многое должно было состояться. Планы были разнообразными и яркими. Но сейчас не об этом. Сегодня 12 марта. Сегодня должен был состояться концерт в моем родном Харькове. Презентация нового альбома КОСМОТАТО. А вчера должно было быть такое же выступление в Киеве", - поделился Сергей.

Он также пообещал украинцам обязательно отыграть заявленные концерты после победы Украины в этой войне. "Эти концерты мы сыграем в обозримом будущем. Всё будет Украина! Все приобретенные билеты остаются действительными. Обнимаю вас всех! Слава Украине!", - добавил Бабкин.

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