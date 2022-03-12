Как пишет Politeka.net, Катерина Осадчая продолжает оказывать помощь украинцам и рассказывает о том, как страдают маленькие дети в непростое для Украины время. Также Катерина делится в сети различными кадрами и замечаниями с информацией о сиротах и потерявшихся.

«Внимание, дети в Ворохте! Сейчас в соцсетях распространяется информация о детях, потерявших родителей и переправленных в Ворохту. Усыновление сейчас запрещено законом, потому что это ставит под угрозу детей во время войны.

О временной опеке расскажу позже, пытаюсь разобраться 🙏🏻 Многие небезразличные привезли продукты и вещи, в этом необходимости уже нет. Директор просит пока не привозить, негде складывать Сейчас составляют список нужных вещей. Я опубликую его, как только он будет

Также санаторий предоставит официальные реквизиты или официальные данные доверенных волонтеров. Пока все гуляющие по Интернету реквизиты - фейк, деньги пока не собирают, готовят перечень что нужно и тогда откроют сбор средств, все это с понедельника! Спасибо всем, кто откликнулся 🙏🏻» - высказалась Катерина.

Ранее мы писали, девятого марта почитают Тараса Григоровича Шевченка, который в этот день родился. Артистка также решила высказаться.

«Тарас Григорьевич, Вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми, стоящими за свою землю, Вы бы написали еще много гениальных стихов о том, что происходит сейчас. Мы обещаем, что будем стоять, ведь это была ваша земля и это наша земля ✊🇺🇦» - пишет Катерина.

Напомним, "Боже, какое конченное": Гвоздева из "Танців з зірками" посмеялась над невежеством Скабеевой, видео.

Как сообщала Politeka, "В ужасающей ситуации, в оккупации": ведущая "1+1" Витвицкая рассказала о подруге, которой не может помочь.

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин вспомнил о своих концертах в Киеве и Харькове: "Даже говорить стыдно".