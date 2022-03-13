Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є солістом групи" Океан Ельзи " і знаменитим українським співаком. Артист відразу ж вирішив захищати Україну і також став частиною тероборони, їздить по містах і підтримує фанатів.

Сьогодні артист показав, як дав короткий виступ у Львові перед шанувальниками і заспівав на вулиці серед оточуючих. Як відомо, після вторгнення окупантів в Україну багато зірок залишилися в рідній Україні і навіть стали на її захист.

"12.03.2022-Залізничний вокзал, Львів" - коротко прокоментував свій виступ Вакарчук.

У мережі відразу підтримали:

"Мурашки покрили моє тіло💙 💛 дякую; до сліз 😢 😢 Браво👏; любов❤️😢; Люблю!; Дякую! Плачу; Кращий🥺 🙏 🏻❤️; до сліз😢, пам'ятаю ваш концерт в Тюмені; моя улюблена пісня! 👏 ; Спасибі велике))🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 пишаюся, що живу з вами в один час)); стільки різних почуттів в цьому виконанні💛 💙 🙏; спасибі вам, Святослав! До сліз... як шкода, що діється таке свавілля між нашими країнами; сльози. Ви українці-найкраща нація нашого часу. Я білоруска"»

Зазначимо, також до лав територіальної оборони вступив лідер групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Він захищає від російських окупантів Київ.

Тарас Тополя разом з усією групою "Антитіла" теж вступив до лав територіальної оборони Києва.

Також у територіальній обороні лідер групи "ТНМК" Олег Михайлюта, відомий як Фагот.

Нагадавши, Вакарчук на зруйнованій площі Харкова потужно звернувся до українців: "ніколи не розбомблять нашу свободу"

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" навідався в госпіталь до поранених, показавши кадри: "окреме спасибі лікарям..."

Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк звернувся до окупантів: "спочатку у вас буде висіти, а потім ви будете висіти"