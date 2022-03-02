Святослав Вакарчук приїхав до Харкова і жорстко висловився про дії росіян, через яких руйнуються міста.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є солістом групи "Океан Ельзи", популярним виконавцем і активним користувачем мережі. Артист також всіма силами підтримує Україну і продовжує допомагати громадянам, також він виявив очевидний протест проти правомірних нападів з боку російських окупантів.

«Ми знаходимося в центрі Українського Харкова на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять дійсно наш дух і нашу свободу. Україна переможе. Ми обов'язково відстаємо кожен сантиметр нашої землі, і росіяни заплатять за те, що прийшли на наші землі вбивати наших мирних людей. Слава Україні! Героям Слава!», – відзначити Вакарчук.

Він також розповів, що зараз кожен на своєму місці. Всі як один і всі разом ми зупинимо ворога і змусимо його заплатити.

"Ворог пошкодує про той день, коли вчинив такі звірства з нашими містами, як те, що ви бачите позаду мене на найбільшій площі Свободи в Харкові», - сказав Вакарчук.

Також нещодавно Ольга Сумська вирішила розповісти, як пройшло прощання з її мамою. Як відомо, раніше артистка розповіла, що через обстріли в центрі її сім'я не може дістатися в будинок її матері на вул.Ломоносова, щоб перевезти тіло в морг.

Пізніше Ольга Сумська написала, що забрати тіло матері вдалося, якийсь час вона розмірковувала над тим, як пересуватися містом, щоб поховати.

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