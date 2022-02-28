Як пише Politeka.net, українці п’ятий день борються за свою країну з російськими військами. Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк кілька днів тому повідомив, що вступив до територіальної оборони Києва, отримав зброю і буде захищати країну під нападу російських військ.
На своїй сторінці в Інстаграм артист поділився новим відео. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
«Мами, кохані, діти - будьте в безпеці. Воїни – ї**ште окупанта», - написав він.
Андрій Хливнюк їхав у авто разом з учасником війни на Донбасі, засновником групи компаній Veterano, куди входять піцерії, кав’ярні, кондитерська і бар, Леонідом Остальцевим, який зараз також у територіальній обороні Києва.
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«Спочатку у вас висітиме, а потім ви висітимете», - звернувся Хливнюк до російських загарбників.
«Окупантам в Україні не раді», - додав від себе Остальцев.
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