Співачка Руслана, переможниця "Євробачення", показала себе і розповіла про жахливу трагедію під Львовом.

Як пише Politeka.net, Руслана-легендарна українська співачка і переможниця шоу "Євробачення", де викликала фурор "Дикими танцями". Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу розповіла про звірства окупантів, опублікувавши новий пост.

"Обстріл Яворівського полігону

Трагічно загинули 35, поранено 134 людини від нічних обстрілів Яворівського військового полігону (Міжнародного центру миротворчості та безпеки).

Співчуття сім'ям загиблих. Готові допомогти чим зможеш.

Герої не гинуть!

Я багато разів була на цьому полігоні, ми робили зйомки.... Я була на військових навчаннях... біль і бажання взяти саму зброю…

Ще вчора моя помічниця шукала броніки і в комплектацію однієї з бригад", - написала Руслана.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Так підло, удар в спину ... тому що вони програють і використовують такі методи", "кажуть від безсилля ось і пакостять з тилу. Тактика боягузів, бити в спину, безглузда нація","Хай живе Україна і її вільний народ".

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