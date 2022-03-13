Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - відома українська актриса, яка всього кілька днів тому втратила маму і насилу поховала її. Обстріли заважали забрати навіть тіло жінки, що сильно хвилювало Сумську.

Зараз вона старанно підтримує українців і намагається звернути увагу на багато проблем. Артистка зараз захоплюється силою духу жителів Мелітополя, Херсона та Бердянська, які не здаються і відмовляються віддавати місто окупантам.

Зараз війська РФ намагаються захопити територію і придушити протест, але люди не збираються цього робити і продовжують щодня виходити на площу.

"Херсон, Бердянськ, Мелітополь!!!Ви справжні герої!💛 💙 » - пише Ольга.

Шанувальники також підтримали:

"Слава Україні! Херсон - ви Україна!❤ ; Ніколи Херсону не бути ХНР✊; Господи допоможи Україні і людям 😢; протримаєтеся милі наші ще трохи, скоро вичистимо це сміття з нашої святої землі, Слава Україні!!! Слава Українському Народу!; Мужні, сміливі, непохитні співвітчизники, ви справжні герої. Нехай вас Бог береже, і всю нашу країну❤; Слава Україні, Слава Вам, Херсон, Мелітополь, Бердянськ; Наших людей неможливо залякати, ми сильна нація!!! Слава Україні!!!».

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