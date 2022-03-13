Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая всего несколько дней назад потеряла маму и с трудом похоронила ее. Обстрелы мешали забрать даже тело женщины, что сильно волновало Сумскую.

Сейчас она усердно поддерживает украинцев и старается обратить внимание на многие проблемы. Артистка сейчас восхищается силой духа жителей Мелитополя, Херсона и Бердянска, которые не сдаются и отказываются отдавать город оккупантам.

Сейчас войска РФ пытаются захватить территорию и подавить протест, но люди не собираются этого делать и продолжают каждый день выходить на площадь.

«Херсон, Бердянск, Мелитополь!!!Вы настоящие герои!💛💙» - пишет Ольга.

Поклонники также поддержали:

«Слава Украине! Херсон - вы Украина!❤; Никогда Херсону не быть ХНР✊; Господи помоги Украине и людям 😢; Продержитесь милые наши еще немного, скоро вычистим этот мусор из нашей святой земли, Слава Украине!!! Слава Украинскому Народу!; Мужественные, смелые, несгибаемые соотечественники, вы настоящие герои. Пусть вас Бог бережет, и всю нашу страну❤; Слава Украине, Слава Вам, Херсон, Мелитополь, Бердянск; Наших людей невозможно запугать, мы сильная нация!!! Слава Украине!!!».

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