Молода українська співачка Анна Трінчер задумалася про те, що чекає українців у майбутньому.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася в своєму Instagram новим постом, в якому поміркувала про те, що чекає людей після важких військових днів.

"Колись ми всі повернемося до колишнього життя. Будемо працювати, ходити в кіно, більше будемо проводити час з друзями та родиною, трохи частіше будемо піднімати голови з віртуального в реальний світ", - написала Трінчер.

На думку співачки, перенесене горе навчить людей по-справжньому цінувати життя і найпростіші її радості.

"Я мрію знову вийти на сцену, бачити ваші щасливі очі, посмішки і просто співати з усіма в унісон! Але зараз це всього лише теплі спогади нашої, насправді, прекрасного життя, на яку ми сміли час від часу скаржитися.... Кошмар чесно", - зізналася артистка.

Вона додала, що те, що відбувається підштовхнуло її до того, щоб перейти на українську мову.

Свій пост Трінчер супроводила відео з кадрами її спільного виступу з Павлом Зібровим.

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