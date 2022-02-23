20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер появилась в компании с известным певцом Павлом Зибровым, с которым повеселилась в одном из магазинов.

Анна Тринчер набрала большую популярность и записывает разные интересные дуэты, сообщает Politeka.net. В частности, звезда спела вместе с Павлом Зибровым хит "Бджоли/Метелики".

Видимо, дружба артиста с блогершей не закончилась на дуэте. Об этом свидетельствует видео, которое Анна Тринчер разместила в своем Инстаграм.

На кадрах артистка вместе с коллегой отправились в магазин, где примерили стильные очки.

"Павел Николаевич дело говорит!

Вот действительно, несмотря на то, что я молодая, продвинутая девушка поколения Z, разбирающаяся в тенденциях и новинках, самого важного то я и не знала!", - написала звезда.

По словам Анны Тринчер, певец рассказал ей, что она может расплачиваться цифровой картой одного из банков даже при отсутствии интернета.

Публикация быстро собрала более 80 тысяч просмтров и много комментариев.

"Крутезно😍😍😍", "Очень ты красивая🙂", "Аааа это кайф ❤️🔥🔥🔥🔥", "Зибров всегда будет актуален 🔥😂😂", "Ну если бы эпл пей без интернета всегда был 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️", - написали пользователи Сети.

Напомним, жениха Анны Тринчер подняли на смех после странной выходки ради актрисы

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер после пластики заинтриговала грандиозным сюрпризом от жениха

Также Politeka писала, что Волошин оставил невесту Анну Тринчер накануне важной даты, что произошло