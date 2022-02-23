Известная украинская актриса, певица и актриса Анна Тринчер, которая неоднократно увеличивала губы и решилась на маммопластику, продолжает экспериментировать со своей внешностью.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер, которая стала звездой комедии Владимира Остапчука "Любовь и блогеры", в последнее время публиковала сторис, на которых блюла руку.

Поклонники начали интересоваться, почему Тринчер это делает и блогер решила раскрыть правду, после длительного молчания.

"Всю неделю я пыталась от вас это скрыть", - написала Тринчер.

Анна опубликовала несколько сторис с тату салона.

"Даже не знаю, с чего начать...", - написала Анна и показала кадры, как ей делали тату.

Как видим, туда Тринчер привели и завязали глаза черной повязкой. Очевидно, что девушка решилась сделать татуировку на руке, однако что именно она набила 20-летняя блогер пока не показала.

"Догадались, почему я блюрила руку?) ",- спросила блогерша у поклонников.

Заметим, что Анна Тринчер продолжает экспериментировать со своим внешним видом. Так, девушка неоднократно делала контурную пластику губ, а недавно решилась увеличить грудь.

Ранее Politeka сообщала, что женихов Анни Тринчер подняли на смех после странной выходки ради актрисы: "Делает глупости".

Напомним, что Анна Тринчер после пластики выставила силиконовые формы на всеобщее обозрение: "Они меняют человека".

Также Politeka писала, что помолвлена Тринчер на публике разомлела в объятиях 64-летнего Павла Зиброва: нескромные кадры.