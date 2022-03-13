Молодая украинская певица Анна Тринчер задумалась о том, что ждет украинцев в будущем.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором поразмышляла о том, что ждет людей после тяжелых военных дней.

«Когда-то мы все вернёмся к прежней жизни. Будем работать, ходить в кино, больше будем проводить время с друзьями и семьей, немного чаще будем подымать головы из виртуального в реальный мир», - написала Тринчер.

По мнению певицы, перенесенное горе научит людей по-настоящему ценить жизнь и самые простые ее радости.

«Я мечтаю снова выйти на сцену, видеть ваши счастливые глаза, улыбки и просто петь со всеми в унисон! Но сейчас это всего лишь тёплые воспоминания нашей, на самом деле, прекрасной жизни, на которую мы смели время от времени жаловаться…. Кошмар честно», - призналась артистка.

Она добавила, что происходящее подтолкнуло ее к тому, чтобы перейти на украинский язык.

Свой пост Тринчер сопроводила видео с кадрами ее совместного выступления с Павлом Зибровым.

Напомним, Анна Тринчер после пластики решилась на новые перемены во внешности.

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер "затащила" Зиброва в магазин, кадры.

Также Politeka писала, что Тринчер после очередной пластики решилась на новый эксперимент.