Как пишет Politeka.net, артистка поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором поразмышляла о том, что ждет людей после тяжелых военных дней.
«Когда-то мы все вернёмся к прежней жизни. Будем работать, ходить в кино, больше будем проводить время с друзьями и семьей, немного чаще будем подымать головы из виртуального в реальный мир», - написала Тринчер.
По мнению певицы, перенесенное горе научит людей по-настоящему ценить жизнь и самые простые ее радости.
«Я мечтаю снова выйти на сцену, видеть ваши счастливые глаза, улыбки и просто петь со всеми в унисон! Но сейчас это всего лишь тёплые воспоминания нашей, на самом деле, прекрасной жизни, на которую мы смели время от времени жаловаться…. Кошмар честно», - призналась артистка.
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Она добавила, что происходящее подтолкнуло ее к тому, чтобы перейти на украинский язык.
Свой пост Тринчер сопроводила видео с кадрами ее совместного выступления с Павлом Зибровым.
Напомним, Анна Тринчер после пластики решилась на новые перемены во внешности.
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер "затащила" Зиброва в магазин, кадры.
Также Politeka писала, что Тринчер после очередной пластики решилась на новый эксперимент.