Як пише Politeka.net, у своєму Instagram артист поділився іронічним постом. У ньому Пономарьов показав нові кадри з акції протесту в Росії.
У той час як деякі росіяни намагаються виступати проти війни в Україні, місцеві силовики без розбору затримують людей на подібних акціях. Однак, як показало нове відео, деякі з них йдуть далі і затримують не тільки людей, а й транспортні засоби.
На відео можна побачити, як російські поліцейські забирають з акції велосипед.
"На мітингу в Москві затримали велосипед", - підписав кадри Пономарьов, додавши до свого повідомлення веселий смайлик.
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України тут же відреагували.
"Ну все-тепер велику 10 років в'язниці", "Велосипед «Україна» тому й затримали", "листоноша Пєчкін буде в люті. А великий то, такий як у нас в Україні виробляють", "це нам не зрозуміти!", "І аркуш білого паперу теж затримали, нічим не гребують. У родині все згодиться. Ось ідіоти", "коли сказали взяти Україну", "Мародерять на ходу", - пишуть люди.
Нагадаємо, Пономарьов наочно показав, чому Мелітополь залишається українським.
Як повідомляла Politeka, Пономарьов і Влад Яма потролили вимоги Росії до України.
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