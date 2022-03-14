Відомий український співак Олександр Пономарьов поіронізував над російськими силовиками, які перейшли на нові цілі на акціях протесту.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram артист поділився іронічним постом. У ньому Пономарьов показав нові кадри з акції протесту в Росії.

У той час як деякі росіяни намагаються виступати проти війни в Україні, місцеві силовики без розбору затримують людей на подібних акціях. Однак, як показало нове відео, деякі з них йдуть далі і затримують не тільки людей, а й транспортні засоби.

На відео можна побачити, як російські поліцейські забирають з акції велосипед.

"На мітингу в Москві затримали велосипед", - підписав кадри Пономарьов, додавши до свого повідомлення веселий смайлик.

України тут же відреагували.

"Ну все-тепер велику 10 років в'язниці", "Велосипед «Україна» тому й затримали", "листоноша Пєчкін буде в люті. А великий то, такий як у нас в Україні виробляють", "це нам не зрозуміти!", "І аркуш білого паперу теж затримали, нічим не гребують. У родині все згодиться. Ось ідіоти", "коли сказали взяти Україну", "Мародерять на ходу", - пишуть люди.

Нагадаємо, Пономарьов наочно показав, чому Мелітополь залишається українським.

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