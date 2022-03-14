Известный украинский певец Александр Пономарев поиронизировал над российскими силовиками, которые перешли на новые цели на акциях протеста.

Как пишет Politeka.net, в своем инстаграм артист поделился ироничным постом. В нем Пономарев показал новые кадры с акции протеста в России.

В то время как некоторые россияне пытаются выступать против войны в Украине, местные силовики без разбора задерживают людей на подобных акциях. Однако, как показало новое видео, некоторые из них идут дальше и задерживают не только людей, но и транспортные средства.

На видео можно увидеть, как российские полицейские уносят с акции велосипед.

«На митингу в Москве задержали велосипед», - подписал кадры Пономарев, добавив к своем сообщению веселый смайлик.

Украины тут же отреагировали.

«Ну все – теперь велику 10 лет тюрьмы», «Велосипед «Украина» потому и задержали», «Почтальон Печкин будет в ярости. А велик то, такой как у нас в Украине производят», «Это нам не понять!», «И лист белой бумаги тоже задержали, ничем не гнушаются. В семье все сгодится. Вот идиоты», «Когда сказали взять Украину», «Мародерят на ходу», - пишут люди.

Напомним, Пономарев наглядно показал, почему Мелитополь остается украинским.

Как сообщала Politeka, Пономарев и Влад Яма потроллили требования России к Украине.

Также Politeka писала, что Пономарев подбодрил украинцев, насмешив видео с попугаем.