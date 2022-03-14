Як пише Politeka.net, екс-ведучий шоу "Орла і решки", український режисер і продюсер Євген Синельников, який разом з родиною евакуювався з окупованої російською армією Бучі, розповів про повідомлення, які отримав від телеведучої Регіни Тодоренко.

Про це Синельников розповів українському ведучому славі Дьоміну в новому випуску "Слава +", який вийшов 13 лютого вийшла на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

"Особисто мені вона надиктувала кілька повідомлень в сльозах:" Тримайтеся","я вас благаю". Але це, звичайно, така спроба відмити себе і при цьому розповідати про гардероб. Ну, низько, низько. Це правда", - сказав Синельников.

Нагадаємо, 9 березня, на 14-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, українська телеведуча, яка зараз живе в РФ, Регіна Тодоренко в Instagram влаштувала розбір гардеробу. Війну Росії в Україні вона ніяк не коментує.

Про евакуацію з міста Буча Синельников повідомив 11 березня в Instagram, записавши відеозвернення.

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