Как пишет Politeka.net, экс-ведущий шоу "Орла и решки", украинский режиссер и продюсер Евгений Синельников, который вместе с семьей эвакуировался из оккупированной российской армией Бучи, рассказал о сообщениях, которые получил от телеведущей Регины Тодоренко.

Об этом Синельников рассказал украинскому ведущему Славе Демину в новом выпуске "Слава +", который вышел 13 февраля вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Лично мне она надиктовала несколько сообщений в слезах: "Держитесь", "Я вас умоляю". Но это, конечно, такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб. Ну, низко, низко. Это правда", – сказал Синельников.

Напомним, 9 марта, на 14-й день полномасштабного российского вторжения в Украину, украинская телеведущая, которая сейчас живет в РФ, Регина Тодоренко в Instagram устроила разбор гардероба. Войну России в Украине она никак не комментирует.

Об эвакуации из города Буча Синельников сообщил 11 марта в Instagram, записав видеообращение.

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