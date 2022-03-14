34-річна українська співачка Настя Приходько з початком війни в Україні не перестала активно вести свою сторінку в Instagram, а навпаки показує, що зараз відбувається в країні і висловлює свою думку. Так, в нових сторіс артистка розповіла про те, що для неї вже ніколи не буде як раніше.

Настя Приходько, як і багато українців, зараз регулярно чує звуки сирен і попередження про повітряну тривогу.

"Як же я не люблю ніч... і це все за останні 18 днів. І ніколи більше я спати спокійно не буду! Ніколи " » - зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше Настя Приходько жорстко "пройшлася" по патріотизму Тіни Кароль і Макса Барських.

Так, Приходько заявила, що Кароль "перевзулася" після повномасштабної війни, а раніше нічого не говорила українським зіркам, які продовжували після 2014 року працювати на країну-агресора.

Також дісталося від Приходько Максу Барських, який останні 8 років гастролював у Росії, а після повномасштабного вторгнення Росії заявив, що забороняє поширювати свої пісні на території РФ.

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