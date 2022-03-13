Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич опубликовала в Instagram видео, а также пост, в котором рассказала о том, как справляется с эмоциями в это непростое время.

"Поделюсь способами, которые помогают мне прийти в себя после сложных ситуаций/событий, в моменты, когда кажется, что всё вот-вот рухнет. Во-первых, благодарность за жизнь и здоровье, способность глубоко чувствовать. Эмпатия, другими словами. Во-вторых: я признаю вклад других людей в мою жизнь, причём— каждодневный вклад! И это касается не только военного периода. Простой гаджет в моих руках является способом общения, например.

А также, я мысленно представляю огромное количество людей за моей спиной, свой личный опыт, который будет только расти и становиться круче! В последнее время я сталкиваюсь с тем, что незнакомые мне люди стремятся помочь и поддержать и тихо улыбаюсь. Это так ценно и очень меня радует. Помогайте другим людям! Вы сразу почувствуете теплоту в сердце. А сейчас тысячи людей нуждаются в ПОМОЩИ. Так что, задачка не из простых: через всю жесть, что вокруг – идти на свет. Тьмы не бывает без света, ровно, как и наоборот, вы все об этом знаете", - написала Злата Огневич.

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