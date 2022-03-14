34-летняя украинская певица Настя Приходько с началом войны в Украине не перестала активно вести свою страницу в Инстаграм, а наоборот показывает, что сейчас происходит в стране и высказывает свое мнение. Так, в новых сторис артистка рассказала о том, что для нее уже никогда не будет как раньше.

Настя Приходько, как и многие украинцы, сейчас регулярно слышит звуки сирен и предупреждения о воздушной тревоге.

«Как же я не люблю ночь… И это все за последние 18 дней. И никогда больше я спать спокойно не буду! Никогда», - отметила певица.

Напомним, ранее Настя Приходько жестко "прошлась" по патриотизму Тины Кароль и Макса Барских.

Так, Приходько заявила, что Кароль «переобулась» после полномасштабной войны, а раньше ничего не говорила украинским звездам, которые продолжали после 2014 года работать на страну-агрессора.

Также досталось от Приходько Максу Барских, который последние 8 лет гастролировал в России, а после полномасштабного вторжения России заявил, что запрещает распространять свои песни на территории РФ.

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