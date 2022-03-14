Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос пролила світло на те, що діється в середовищі російських блогерів, які не виступають проти вторгнення РФ в Україну.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася відповідними постами в сторіз.

«Я дуже складно переживала те, що мої знайомі Російські блогери мовчать. Ні слова про війну, як ніби її і немає зовсім, не вмирають діти, не бомблять нашу країну», - розповіла Санта.

За її словами, вона вирішила безпосередньо запитати про це свою знайому росіянку. Співачка зізналася, що відповідь її сильно здивувала, і навела текст повідомлення від знайомої:

«Сантуля, привіт! Мила! Як тільки з самого початку я робила сторіс проти війни і за мир-все це видалили. І попередили нас блогерів-мільйонників, що хто буде писати сторіс і пости – ми будемо йти за статтею держзрада. Так як ми прирівнюємося до ЗМІ...не знаю, що робити. Все в жаху. Я не знаю, що всіх нас чекає», - написала знайома Дімопулос.

Санта ж додала, що в Росії не всі такі сміливі, як нам хотілося б, і не всі готові ризикувати.

«Якби встав весь народ, система б зламалася. Але вони не встауть, просто не чекайте цього», - підсумувала Дімопулос.

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