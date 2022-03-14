Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос пролила свет на то, что творится в среде российских блогеров, которые не выступают против вторжения РФ в Украину.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась соответствующими постами в Сториз.

«Я очень сложно переживала то, что мои знакомые русские блогеры молчат. Ни слова о войне, как будто ее и нет вовсе, не умирают дети, не бомбят нашу страну», - рассказала Санта.

По ее словам, она решила напрямую спросить об этом свою знакомую россиянку. Певица призналась, что ответ ее сильно удивил, и привела текст сообщения от знакомой:

«Сантуля, привет! Милая! Как только с самого начала я делала сторис против войны и за мир – все это удалили. И предупредили нас блогеров-миллионников, что кто будет писать сторис и посты – мы будем идти по статье госизмена. Так как мы приравниваемся к СМИ…Не знаю, что делать. Все в ужасе. Я не знаю, что всех нас ждет», - написала знакомая Димопулос.

Санта же добавила, что в России не все такие смелые, как нам хотелось бы, и не все готовы рисковать.

«Если бы встал весь народ, система бы сломалась. Но они не встаут, просто не ждите этого», - подытожила Димопулос.

Напомним, победительница "Танців з зірками" и экс-ВИА Гра Димопулос не сдержала гнева.

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