Актор з "Дизель Шоу" Євген Гашенко показав, де місце росіян, поділившись красномовною картинкою у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, "Дизель шоу" - популярний український розважальний формат. У проекті знімається безліч відомих акторів, включаючи Євгена Гарешкно. Гуморист також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

У цей рааз Євген показав картинку, на якій показано місце росіян. На зображенні територія Росії була обнесена парканом, з якого стирчали дула. З усього світу інші нації тільки дивилися на цей паркан, де була вивіска "вільне суспільство".

"Живіть у своєму "світі"! Від вас одні нещастя! І чим вище буде ваш паркан, тим менше буде від вас смердіти!",- написав Євген у публікації.

Фанати, включаючи Вікторію Булітко, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Слава Україні!", "Вогонь".

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