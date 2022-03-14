Как пишет Politeka.net, "Дизель шоу" - популярный украинский развлекательный формат. В проекте снимается множество известных актеров, включая Евгения Гарешкно. Юморист также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

В этот рааз Евгений показал картинку, на которой показано место россиян. На картинке территория России была обнесена забором, из которого торчали дула. Со всего мира остальные нации только смотрели на этот забор, где была вывеска "Свободное общество".

"Живите в своём «мире»! От вас одни несчастья! И чем выше будет ваш забор, тем меньше будет от вас вонять!", - написал Евгений в публикации.

Фанаты, включая Викторию Булитко, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Слава Украине!", "Огонь".

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