В сети рассказали об окончании крайнего сезона комедийного сериала "Папаньки", который за четыре сезона успел полюбиться многим украинцам.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице Дизель студио в Instagram украинцам рассказали об окончании съемок четвертого сезона комедийного сериала "Папаньки", который успел полюбиться многим.

"Все серии "Папанек" уже на нашем ютуб-канале! Да, 4 сезон закончился, но пересмотреть любимые моменты можно прямо сейчас!🤗 Переходите и наслаждайтесь!💖 ",- написали на странице.

В сериале снялись известные украинские актеры. Сериал "Папаньки" - история о нескольких семьях, которые тесно дружат, вместе отдыхают и имеют много общих приключений, где попадают в курьезные ситуации.

В комментариях поклонники написали, что ждут пятого сезона сериала: "Жду 5 сезон. Хочу, чтобы Ирину и Никиту свели в 5 сезоне", "Ждем 5 сезон очень ❤️❤️❤️❤️", "Будем обязательно просматривать 4 сезон и 3 и 2 и 1", "Все в 4 было круто, но минус что Никита не с Ирой", "Очень, очень хочу и жду с нетерпением 5 сезон, Папаньки❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Очень хочу в 5 сезоне восстановления справедливости чтобы Ирина и Никита были вместе", "Ждем 5 сезон! Не останавливайтесь!".

Как видим, украинцы были несколько недовольны финалом четвертого сезона, ведь главный герой Никита Павленко, которого играет Евгений Сморигин, был не вместе со своей женой Ириной, которую играет Ольга Арутюнян.

Ранее Politeka сообщала, что Сморигин из "Дизель шоу" в джакузи с лепестками роз примерил необычную роль: веселое видео.

Напомним, что Булитко и другие звезды "Дизель шоу" примерили образы из сериала "Папаньки": "Жаль, что хорошее заканчивается".

Также Politeka писала, что Писаренко и Гашенко из "Дизель шоу" весело обыграли тему интернет-знакомств: "Приемы флирта".